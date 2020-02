Elecciones en Muni

Borda no puede ser presidente ante sanción a Reggiardo y Córdova

El directivo de Deportivo Municipal, Alberto Borda, habló con Todo Sport sobre la posibilidad de convocar a unas nuevas elecciones a la presidencia del Deportivo Municipal. “A fin de año, me encargaré de ello. No tenemos la fecha exacta, pero seguramente será en la primera quincena de diciembre”, manifestó.

Además, señaló que no piensa volver a postularse. “Creo que ya ha pasado un buen tiempo y otros podrían encargarse del manejo del equipo”.

Por otro lado, no se animó a dar una opinión de la actual administración del club edil. “Es un poco pronto pero han empezado bien y las cosas van por buen camino”, aseguró.

Borda calificó mal la sanción levantada por la FPF contra Renzo Reggiardo y José Córdova. “Es injusta, desproporcionada y habla de un manejo poco prolijo”, indicó.

Finalmente, opinó sobre las palabras de Martín Ojeda, quien dijo que no es una persona facultada para cumplir otra función que no es la suya. “Él habla como un socio más que no es parte de la directiva. Puede opinar lo que quiera pero yo no le doy importancia”, sentenció.