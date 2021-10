Eliminatorias para apostar en Doradobet

Conoce el camino de la selección en este nuevo paso camino a Qatar 2022 y toda la información para poder apostar por la selección peruana y las demás selecciones del continente

Los duelos de la selección peruana

Sin duda que esta fecha no será para nada sencilla para el equipo que dirige Ricardo Gareca. A pesar de haber salido del último puesto, y ahora estar a solo 5 puntos del cuarto puesto; esta fecha se puede volver a quedar en el último lugar.

La selección peruana enfrentará en el primer partido a Chile, en lo que será ese duelo del clásico del pacífico. Ante una selección que en los últimos años ha dominado a Perú, pero que no viene bien en estas clasificatorias. Por lo que será un duelo muy parejo, pero el seleccionado nacional corre con una pequeña ventaja.

Es que por eliminatorias de las 8 veces que jugaron en Lima, Perú ganó 5 y Chile 3. Por lo que apostar a nuestra selección en este partido puede dar un muy buen resultado. Luego la selección viajará a La Paz para jugar ante Bolivia. Dónde por las eliminatorias Perú jugó 8 veces y en 6 salió derrotado.

Pero, la única victoria de Perú en La Paz se dio en el camino rumbo a Rusia 2018 y fue por 3 a 0. Y en esta edición, la selección del altiplano es de las peores del certamen. Por lo que Perú tiene una vez más una gran chance de ganar y hacer ganar a los peruanos.

Luego recibirá en el partido más complicado de la triple fecha a la Argentina. Selección a la que por estas instancias previas a un Mundial no le gana desde 1985. Además, que por cualquier competencia no se le gana a Argentina desde la Copa América de 1997. Por lo tanto, en este encuentro, no es aconsejable ir por el lado del corazón y si de la mano de la razón.

Así que sigue en vivo el duelo para apostar en Doradobet , pero si quieres hacer una apuesta pre partido, el triunfo de Argentina es lo más probable. Por lo que, para esta triple fecha, lo ideal serían los 9 puntos, pero lograr 6 unidades no es un mal resultado y ante rivales directos.

Los duelos más impredecibles

Como mencionamos anteriormente, esta triple fecha trae partidos que son muy difíciles de predecir de antemano. Las selecciones de Argentina y Brasil son siempre los puntos fijos a la hora de apostar por un equipo ganador. Y en este caso ambas selecciones jugarán partidos que son complicados.

Brasil de local es imparable y jamás perdió por eliminatorias. Pero en estas fechas jugará un solo encuentro en su tierra y será ante Uruguay. A pesar de que Uruguay no le gana a Brasil desde 2001; es una de las pocas selecciones en el mundo que puede hacer temblar a la verdeamarela.

Pero los otros dos encuentros de Brasil parecen ser más accesibles. Aunque el partido ante Colombia no será para nada fácil. Argentina también al igual que Brasil tendrá dos partidos con grandes posibilidades de un resultado favorable. Pero también deberá jugar ante Uruguay, en un choque que puede ser definitivo para la selección de Lionel Messi.

En esta triple fecha, tanto Brasil como Argentina si logran los 9 puntos estarán sacando con anticipación su pasaje para Qatar 2022. Dado que las selecciones que están peleando por los otros dos lugares se enfrentan entre ellas. Estas selecciones son:

Uruguay

Ecuador

Colombia

Paraguay

Quién logre 6 de los 9 puntos en disputa, dará un paso gigantesco y ya prácticamente reservará un vuelo con destino a Qatar.

Puede ser el fin

Así como hay selecciones que pueden asegurar boleto, también están las que pueden terminar de despedirse. Es que, si Venezuela y Bolivia no ganan ni un partido en esta triple fecha, le dirán adiós al sueño. Pero ojo, que, si lo mismo ocurre con Chile o Perú, pueden quedar en la cuerda floja.

La selección de Bolivia, que tiene de aliada a la altura de La Paz, no se ha podido hacer fuerte de local. Ha jugado 4 partidos, perdió 2, empató 1 y solo le ganó a Venezuela.

En esta doble fecha será local ante Perú y Paraguay. Partidos que puede ganar, pero también perder. Pero siendo amplio favorito ante los guaraníes que no ganan en Bolivia desde la década de 1970.

Mientras que Venezuela deberá recibir a Brasil y Ecuador, mientras que luego visitará a Chile. Tras la salida del entrenador portugués la Vinotinto no logró recuperar el buen juego de la Copa América . Por lo que en los 3 encuentros es muy probable que se dé la derrota venezolana.