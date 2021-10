Germán Leguía: “Comizzo no era entrenador para la ‘U'”

Germán Leguía, ex jugador de Universitario de Deportes, comparó el desempeño de Ángel Comizzo con el de Gregorio Pérez en el club crema.

No se guardó nada. Germán Leguía salió al frente y mencionó que hay una enorme diferencia entre los procesos de Ángel Comizzo y Gregorio Pérez en el club merengue. La ‘U’ del ‘Goyo’ consiguió su cuarta victoria al hilo y está cerca de clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores.

‘Cocoliche’ reveló que Comizzo no era un DT digno para la ‘U’: “Yo no estaba en contra de Comizzo pero no era entrenador para Universitario, ya lo habían probado varios veces y había habido problea con jugadores, cambios, no jugaba a nada, se notaba que los jugadores no estaban cómodos. Te das cuenta cómo puede cambiar un equipo con el entrenador, es importantísima la confianza que el entrenador le puede dar a los jugadores”.

El ex jugador mencionó que los jugadores cremas sienten más confianza con Pérez que con Comizzo: “Los chicos se dan cuenta que con él pueden jugar, que les va a dar la confianza y no porque fallan una pelota no los pone más como hizo Comizzo. Él les habla, los pone en el equipo, los lleva de suplentes aunque sea, los pone un rato. Eso hace que el grupo se haga más fuerte, las concentraciones son más alegres”, declaró en Radio Ovación.

Por último, el ex jugador de Universitario habló sobre la participación de los equipos peruanos en la próxima Libertadores: “Es muy difícil, también para Alianza y Cristal. ¿Dónde consigues jugadores de nivel para la Libertadores de la noche a la mañana? El problema es el fútbol peruano, la competencia. No puedes gastar, por más que trates. ¿Qué vas a traer? La ‘U’ no tiene plata. Tiene que preparar bien a los chicos y que salgan, hay chicos que juegan bien al fútbol”, sentenció.