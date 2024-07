Elogios a Bryan Reyna: “Es un jugador de élite”

• Presidente de Belgrano llena de elogios a Bryan Reyna

Bryan Reyna se ha convertido en una pieza fundamental en Belgrano de Argentina. El extremo de la selección peruana es uno de los pocos jugadores de nuestro país que destaca en el extranjero, tanto así que el mismo presidente habló sobre él. Luis Fabián Artime comentó para el programa deportivo “En Pared” de TV Perú Deportes que Reyna “es un jugador de élite” por su “calidad técnica, la aceleración que tiene, la guapeza por ser externo y toda la técnica de un jugador peruano… una exquisitez”.

El presidente de Belgrano aclaró que el club es dueño del 80% del pase de Reyna, mientras que Alianza Lima posee el 20%. Añadió que la única manera de que se vaya del club es si encuentran un reemplazo ideal: “lo vendemos si tenemos reemplazo”.

Artime continuó con sus elogios hacia el extremo peruano, considerándolo un jugador único y asegurando que no hay apuro en venderlo: “un jugador con esa característica no hay en el fútbol… no hay apuro de venta”.

Finalmente, Artime lo considera como su hijo y le brinda todo lo que necesita, así como él pudo percibir lo mismo cuando jugó en la Liga 1 en 2002 defendiendo a FBC Melgar.

Alas y buen viento. Joao Grimaldo viajó a Serbia para firmar por Partizán

Joao Grimaldo será nuevo jugador de Partizán Belgrado. El jugador nacional partió rumbo hacia Serbia esta tarde para pasar exámenes médicos y firmar por el cuadro blanquinegro.

El delantero de 21 años llegó a un acuerdo personal con el cuadro serbio y, luego que Sporting Cristal también acepte la oferta, programó su viaje hacia Europa.

El aún jugador celeste llegará en las próximas horas a Serbia y el día de mañana tendrá que pasar los exámenes médicos de rutina.

Tras ello, firmará su nuevo contrato como jugador de Partizán Belgrado y quedará listo para ser presentado y quedar a disposición de su nuevo entrenador para debutar.

El próximo partido de Partizán Belgrado será este miércoles 31 frente a Dinamo de Kiev por la vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Champions League.