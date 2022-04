Emery: “Pudo ser peor, pero el partido de vuelta será diferente”

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, lamentó la derrota 2-0 ante el Liverpool en la ida de las semifinales de Champions League y reconoció que “podía haber sido peor” porque los ‘reds’ fueron “superiores”.

“Hoy no podemos decir nada, hoy no lo hemos hecho, pero hay que relativizar. Claramente podía haber sido peor y no hemos merecido evitar ese 2-0.

Son semifinales de Champions y tienes que encontrarte con estos equipos tan potentes. Además, el factor sorpresa se diluye. No nos han dejado llevar el control ni hemos corrido a su espalda. En Anfield, tocaba resistir defensivamente y creo que en casa será diferente y sacaremos más cosas.”