Empezaron los problemas: Hinchas chilenos critican a Gareca

La selección inesperada de jugadores en la lista de Ricardo Gareca ha generado debates en las redes sociales por la exclusión de referentes.

Ricardo Gareca anunció la lista de convocados para los próximos partidos amistosos de la selección chilena en la fecha FIFA de marzo. Aunque se esperaba con interés conocer a los jugadores que enfrentarían a Albania y Francia, el anuncio del ‘Tigre’ generó diversas reacciones, especialmente por la exclusión de varios referentes. La principal controversia giró en torno al delantero Ben Brereton.

En las plataformas de redes sociales, los seguidores del equipo nacional chileno expresaron su descontento por la exclusión del delantero de 24 años debido a su falta de habilidad para hablar español con fluidez.

“La nómina de Gareca es peor que cualquiera de Berrizzo, Lasarte y Rueda“, “Ricardo Gareca no selecciona a Ben Brereton, que juega en la Premier League, porque no habla español, pero sí a Eduardo Vargas, un jugador retirado de 34 años que lleva años siendo intrascendente tanto en sus clubes como en la selección“, “Gareca deja afuera a Ben porque no habla español. Yo pensaba que la nómina era para jugar fútbol. Ya me cayó mal“, fueron uno de los tantos comentarios.

Cuando se le preguntó sobre Ben Brereton, Ricardo Gareca aclaró que su exclusión no está relacionada con su desempeño en el campo, pero subrayó la importancia de que Brereton pueda hablar español.

“Esto es ver otras opciones, nada más, son decisiones que uno toma, pero no tiene nada que ver su actualidad. Me gustaría que aprenda español. Siento que es importante. Sí es algo que le manifesté personalmente, porque la comunicación con sus compañeros, conmigo, con el periodismo y con la gente la considero fundamental para estar en una selección. Me gustaría ver una predisposición de su parte“, finalizó.