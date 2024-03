Molesto: Ramacciotti mencionó que se siente afectado por el VAR

Tras la derrota de UTC ante Comerciantes Unidos, el entrenador del cuadro de Cajamarca, Carlos Ramacciotti demostró su molestia contra el VAR.

UTC de Cajamarca acumuló su cuarto partido seguido sin conseguir victorias en la Liga 1, tras su derrota por 3-2 ante Comerciantes Unidos el viernes 8 de marzo. Esto provocó la frustración del entrenador argentino Carlos Ramacciotti, quien afirmó haber sido perjudicado por las decisiones del VAR durante el encuentro.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Ramacciotti señaló: “Terminamos jugando los últimos y siempre nos toca jugar antes que los demás. Deberían considerarlo, especialmente por la distancia. El año pasado logramos superarlo y ahora, trabajando duro, también podremos revertir esta situación“.

Además, el entrenador del ‘Gavilán del Norte‘ expresó su disgusto por el manejo del VAR, mencionando: “El portero rival se tomaba 15 segundos cada vez que cogía el balón. El mismo árbitro del VAR que no nos cobró un penal la otra vez fue el responsable esta vez. Me siento muy perjudicado por primera vez. Esto me causa un gran dolor y me molestó mucho“.

Joel Sánchez, experimentado centrocampista, también mostró su descontento por la derrota de UTC, comentando: “Estamos muy molestos. Al principio, nos vimos abajo por los penales, pero luego logramos empatar y dominamos casi todo el partido. Nos sorprendieron con un gol cuando estábamos cerca de conseguirlo“.

“Afrontamos dificultades en nuestra cancha, es importante para el equipo jugar en Cajabamba. Analizaremos esta situación durante la semana para evitar que vuelva a suceder“, agregó Sánchez, exjugador de equipos como Alianza Lima y Melgar.

En la próxima jornada, el ‘Gavilán del Norte‘ enfrentará a ADT, reciente eliminado de la Copa Sudamericana, en un partido programado para el sábado 16 de marzo, correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.