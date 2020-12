“En Alianza son unos mentirosos”

Luis el “Canario” Aguiar le respondió a Fernando Farah, quien contó que pidió que despidieran a los borrachos. “Mejor por qué no cuentas, que me hicieron la camita. A ustedes solo les importa la plata”, recalcó el uruguayo.

Luis Aguiar volvió a incendiar las redes sociales con un nuevo mensaje en su Instagram, en el que respondió a las declaraciones de Fernando Farah, quien contó que era un jugador conflictivo y no quería que jueguen los ‘borrachos’: “Fernando querido, me quejé siempre de todo los que nos sacaron y nos mintieron todos ustedes y la administración. ¿Tenes algún problema? Llámame, tienes mi número no precisas andar cubriéndote en la prensa porque además cada vez que hablan la cagan más”, disparó.

El ‘Canario’ también le refutó el hecho de que Mario Salas haya pedido su salida: “¿Mario Salas pidió que me vaya? Jajaja, por favor. Le pedí que me ayude a salir en condiciones normales por cuidar su trabajo y el del plantel porque si fuera por ustedes de haber sabido que desde 2017 cuando me hicieron la famosa camita los que estaban en su momento, no hubiese vuelto”, continuó.

El uruguayo por último se mandó contra el Fondo Blanquiazul, pues les dijo que solo les interesaba el dinero y olvidaban al fútbol y a los jugadores; “No les importa Alianza Lima les importa los números y se olvidan que quienes ganan y ganaron todo ese dinero fueron los jugadores dentro de la cancha con su gente puteando, insultando, alentando como sea, pero como equipo grande ganador y no pensando solo en finanzas y beneficios numéricos”, finalizó.