Delantero del Tottenham, Heung Min Son, es sospechoso de contagiarse por un viaje a Corea

La posible suspensión de la Premier League no es el único problema que trajo el

coronavirus a Inglaterra, el delantero del Tottenham, Heung Min Son fue puesto en

cuarentena por catorce días, pues es sospechoso de contagiarse de la enfermedad

durante un reciente viaje a su país natal, Corea del Sur, el cual es uno de los países más

afectados en todo el mundo. El motivo de este viaje fue para tratarse una fractura en su

hombro izquierdo sufrida en el último partido.

“Creo que las recomendaciones vienen de las autoridades del gobierno, no haré ningún

comentario porque no soy especialista. Yo solo recibo el aviso legal y seguiremos todas

las sugerenias que se den. Por eso, una vez que Heung-Min Son regrese de Seoul, se

harán todos los protocolos y no lo tendremos acá”, dijo José Mourinho cuando se le

consultó sobre el caso.