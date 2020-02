Premier en peligro

Podría ser suspendida ante la llegada del coronavirus a Inglaterra, por lo que Liverpool no ganaría el trofeo

Esta temporada está destinada para que Liverpool rompa su mala racha y gane por

primera vez la Premier League, ya que tiene 22 puntos de ventaja sobre Manchester

City, a once fechas de que finalice el campeonato, sin embargo, este podría ser

suspendido por culpa de la propagación del coronavirus, enfermedad que ya llegó a

Europa y en el Reino Unido, y tiene 19 víctimas infectadas.

Según el diario The Telegraph, el Gobierno británico podría cancelar todos los eventos

deportivos durante más de dos meses. Eso podría provocar que esta edición de Premier

no se acabara de jugar. De llegar a darse esta medida, existen dos posibilidades, la

primera es una “solución de compromiso” entre los equipos y que se decida el campeón,

ascensos, descenso y clasificación a las copas. La otra, más drástica, es la anulación de

esta temporada y que no se finalice.

Otra medida alternativa que se empezó a implementar en Italia y suena más factible, es

que todos los partidos restantes se jueguen sin público. Bajo ese contexto, Liverpool

hoy visita a Watford a las 12:30 del mediodía y Chelsea hará la propio con

Bournemouth a las 10 de la mañana.