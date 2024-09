¡En Italia, La Roma y Athetic Club Bilbao se reparten puntos!

La Roma, empata a uno de local frente a el Bilbao en un partido sin sorpresas.

En partido válido por la Europa League, La Roma, imponiendo todas sus fuerzas, no pudo pasar del empate ante Athletic Club Bilbao quien no contó con su figura Nico Williams desde el arranque. El partido no fue claro y ambos equipos se contrarrestaron, repartiéndose los puntos.

El duelo fue menos de lo que se esperaba y es que eran dos cuadros que se cuidaban bastante y priorizaban su arco en cero. En el local, sobresalía jugadores como Paulo Dybala, mientras que para la visita, Álvaro Djaló era el indicado para causar revuelo en el ataque.

Entre tanta pierna fuerte y lucha en el medio, llegó el primero para los locales. Un preciso centro como con la mano por parte de Angeliño, encontró a su delantero centro A. Dovbyk, quien entraba al área, empalmando el balón aéreo con la cabeza para romper el encuentro y poner a la Roma adelante en el marcador a los 32 minutos del primer tiempo.

De esta forma se irían al descanso con la firme consigna de mejorar en intenciones y en juego. El segundo tiempo no fue diferente, era notorio que ambos cuadros se contrarrestaban y, el Athletic Club Bilbao, no mostraba el buen juego que se le conoce, teniendo a su máxima figura como Nico Williams en la banca de suplentes.

El delantero español no pudo iniciar las acciones ya que, en el partido pasado contra el Leganés, había sufrido un fuerte golpe que lo hizo salir del campo y perderse el duelo contra el Celta de Vigo. Nico, ingresó al terreno de juego a los 60 minutos, aportando con su velocidad y desequilibrio.

El partido parecía terminarse y que los italianos se quedaban con importantes tres puntos hasta que, como dice el dicho: “Sino se puede jugando, hay que intentar por arriba” y así fue. Tras un importante centro pasado al segundo palo, Núñez la peleo arriba, pivoteando el balón para el medio, encontrando a Aitor Paredes quien de cabeza infló las redes y anotó el gol del empate a los 85. ¡Tablas en el Estadio Olímpico de Roma!