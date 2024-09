¡Este fin de semana, Jorge Fossati debe anunciar a sus guerreros!

Jorge Fossati, debe anunciar este domingo su lista de convocados para esta fecha doble.

Estamos a puertas de vivir, otra vez, una fecha doble de las Clasificatorias. Perú, tendrá que recibir a Uruguay y luego visitar a Brasil. Es por eso que, el profesor, Jorge Fossati, debe comenzar a trabajar desde ya y este domingo, luego del partido entre Comerciantes Unidos y Universitario de Deportes, debe anunciar su lista de convocados.

Nuestro seleccionado peruano, está con la urgencia de obtener puntos, ya que, nos encontramos en la última posición con tan solo tres puntos pero será una tarea más que titánica. Para estos dos duelos, el profesor Jorge Fossati, debe anunciar ya a sus guerreros con los que intentará cambiar esta situación.

Seguramente, esta lista, incluirá algunos elementos que no estuvieron la fecha pasada y otros que si estuvieron, ya no estarán por no tener lugar. Uno de los que debe volver es Pedro Aquino quien ya viene teniendo fútbol y todos sabemos lo que nos puede dar para afrontar estos dos duelos de temer.

Otro de los que se puede meter a la lista del “Nono” es André Carrillo. El habilidoso delantero, viene teniendo minutos de a pocos con el Corinthias que acaba de clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana. La “Culebra” viene trabajando para encontrar su mejor versión y volver a ser el jugador que todos conocemos.

Los jugadores que seguramente queden fuera de la lista de convocados, deben ser el volante merengue, Jorge Murrugarra, quien no tuvo minutos y fue un llamado de emergencia y Jean Pierre Archimbaud, ya que, la posición de volante, está bien copada con jugadores de nivel.

Una de las mayores incógnitas es en la parte de arriba. En ofensiva, los únicos fijos son Gianluca Lapadula y Alex Valera pero, seguramente, Paolo Guerrero, será tomado como opción gracias a su basta experiencia. Otro en el bolo es el volante Christian Cueva ante la falta de ese jugador pícaro que haga jugar en la selección. ¿Tú los convocarías?