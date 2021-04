En la puerta del horno…

Cienciano le ganaba 1-0 a Ayacucho en el minuto final le empataron 1-1, pero igual sigue en la punta.

Ayacucho FC empató 1-1 ante Cienciano en un vibrante encuentro que cerró la jornada de la fecha 5. El partido se jugó en el Estadio Alejandro Villanueva.

Cienciano empezó mejor, faltó definición, pero tuvieron un buen accionar Kevin Sandoval, Jordan Guivin y Adrián Ugarriza, quienes exigieron al arquero Maximiliano Cavallotti. Ayacucho solo tuvo un par de ocasiones sembrando peligro.

El cuadro imperial se puso en ventaja con un golazo de Hansell Riojas a los 58 minutos. Los ayacuchanos rechazaron mal un córner ejecutado por Guivin en favor de Cienciano y Riojas aprovecha que Cavallotti estaba adelantado para el 1-0.

El duelo se tornó friccionado y el árbitro Jonathan Zamora no sancionaba. Cienciano desperdició un par de ocasiones para sellarlo y eso lo pagaría muy caro cuando en el minuto 89, Roberto Villamarín se disfrazó de héroe y anotó un golazo que supuso el 1-1 final. El tanto fue muy celebrado por el comando técnico de los ‘zorros’.

AYACUCHO FC (1)

Maximiliano Cavallotti

—

Segundo Espínola

Marcos Delgado

Minzum Quina

Jesús Mendieta

—

Enmanuel Paucar

Guillermo Firpo

Roberto Villamarín

Robert Ardiles

Ítalo Regalado

—

Janio Posito

—

DT: Walter Fiori

———————

CIENCIANO (1)

Daniel Ferreyra

—

Lampros Kontogiannis

Juan Diego Lojas

Hansell Riojas

—

Abdiel Ayarza

Luis Álvarez

Ayrthon Quintana

Juan Romagnoli

—

Kevin Sandoval

Jordan Guivin

Adrián Ugarriza

—

DT: Marcelo Grioni

———————————-

ÁRBITRO: Jonathan Zamora

LÍNEAS: Leonar Soto, José Castillo

CUARTO: James Huamaní

GOLES: Roberto Villamarín 89’ (AYA). Hansell Riojas 58’ (CIE).

CAMBIOS: Othoniel Arce x Segundo Espínola, Luis Carranza x Ítalo Regalado, Anthony Aoki x Enmanuel Paucar, Aldair Salazar x Robert Ardiles (AYA). Cristian Cangá x Adrián Ugarriza, Jorge Molina x Kevin Sandoval, Erick Perleche x Ayrthon Quintana, Kevin Ferreyra x Jordan Guivin (CIE).

TA: Minzum Quina, Segundo Espínola, Ítalo Regalado, Jesús Mendieta (AYA). Luis Álvarez, Hansell Riojas, Jordan Guivin (CIE).

ESTADIO: Alejandro Villanueva (Lima)

LA PALABRA

HANSELL RIOJAS (Cienciano)

“No lo pudimos sostener, pero el rival también juega. Contento por mi gol, lástima que no sirvió para la victoria. Nos queda el sinsabor pero estamos ahí en la pelea”.

ROBERTO VILLAMARÍN (Ayacucho)

“Corrimos más de lo normal y gracias a Dios se dio el gol. Se nos complicó pero cuando me la dio Othoniel pensé en patear. Hasta yo me sorprendí porque no tenía mucho espacio, pero finalmente se dio”.