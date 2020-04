“EN PERÚ JUGARÍA POR ALIANZA LIMA”

Catriel Cabellos sueña con ser convocado a la selección peruana sub 17, pues ya estuvo en la sub 15 donde destacó. El argentino nacionalizado peruano que juega en las divisiones menores de Racing, charló con TODO SPORT, sobre cómo está viviendo la cuarentena en argentina, su paso en la selección peruana, su hinchaje por Alianza Lima, su sueño de jugar el mundial sub 17 en el país de su padre y sus ídolos en el fútbol.

ESCRIBE: CARLOS HERNANDEZ

¿Qué tal la cuarentena por allá?

Todo bien, las cosas están un poco complicada, pero ahí vamos.

¿Es fregado no?

Si, sobre todo porque uno está acostumbrado a entrenar siempre, esto es una sorpresa total.

¿Como así empezaste en el fútbol argentino?

Yo nací en Argentina (risas). Desde muy pequeño he amado el fútbol, tanto es así que a los seis años llegué a Racing.

¿Eres hincha de Racing?

Si, la verdad sí. Desde que llegué acá, me enamoré del club.

¿Siempre fuiste volante?

La verdad, no. De niño jugaba de extremo derecho, luego izquierdo, he sido diez, hasta que en el último año me pusieron de contención.

¿Y cómo así llegaste a la selección peruana sub 15?

Ellos vinieron a jugar un partido contra mi club acá en Argentina. En esa oportunidad, el profe Texeira me habló y pidió mi número. Se enteraron que mi papá era peruano.

Luego, ¿Qué pasó?

Días después de que jugamos, ellos me llamaron y no la pensé dos veces. Hicimos los tramites correspondientes y pude jugar por ellos.

Te voy a comprometer un poco con lo que te voy a preguntar (risas), pero si en un futuro, la AFA se pone en contacto contigo, para que juegues por la selección argentina. ¿Eliges la Albiceleste o te quedas con la Blanquirroja?

Es una decisión muy difícil, pienso que falta un montón para eso, pero…me quedaría en Perú. Porque ellos se fijaron en mi primero. Siempre mostraron interés por mí.

Entonces, tu corazón ya es peruano.

Si obviamente, además mis compañeros de Perú me han tratado muy bien, somos un lindo grupo.

¿Cómo te sentiste cuando sabías que Perú iba a ser sede del mundial sub 17?

No te imaginas. Sentí una emoción enorme, lo disfruté al máximo con mi familia y estoy entusiasmado con jugarlo.

En lo que has podido ver en los entrenamientos de la ‘Blanquirroja’ ¿Crees que la selección peruana puede llegar lejos en la Copa del mundo?

Estoy convencido de eso, solo queda prepararnos bien para el torneo.

¿Sigues el fútbol peruano?

Si claro.

¿Eres hincha de algún equipo?

De Alianza Lima, por mi tía que siempre me hablaba de Alianza. Disfruté al máximo la clasificación a la final. Lástima que no se pudo campeonar.

¿Jugarías en Alianza?

En la actualidad no, pero si en algún momento no se me da la oportunidad de jugar en Racing y aparece Alianza, claro que jugaría. ¿Por qué no? Si jugaría por Alianza, pero vamos a ver que pasa en el futuro.

¿Quién es tu referente en el fútbol?

Te vas a sorprender, pero a mí me encanta el juego de Marcelo Díaz, el chileno.

¿El ‘Chelo?

Ese mismo, a parte porque juega en Racing y me encanta su estilo de jugar. Hace el fútbol tan simple.

¿Tienes otros ídolos?

Lautaro Martínez, aunque ya se fue.

¿En Perú tienes alguno?

Mi ídolo en Perú siempre fue Paolo Guerrero

¿Cuándo estuviste entrenando con la sub 15, conociste a Ricardo Gareca, cierto?

Si, el profe Ricardo es muy buena vibra.

¿Conversaste con él?

Jaja, solo nos saludamos, ya que él sabía que yo era argentino. Muy amable en todo aspecto.

Que te dijeron tus compañeros de Racing, cuando se enteraron que habías elegido jugar por Perú.

Me felicitaron (risas), tanto mis compañeros como mi entrenador Maximiliano Zanello, porque soy un jugador del club que los representa en otro país y por suerte, pude hacerlo de la mejor manera. Pero me puso feliz eso, que ellos se alegrarán por mí.

¿Fuiste el único jugador que convocaron a una selección de tu categoría?

No. Tambien hay otro compañero en la selección argentina, pero mientras más jugadores allá, mejor para el club.

La última, para no quitarte mucho tiempo, ¿Cuál es tu sueño?

Mi sueño es debutar en Racing, es lo que más quiero y espero cumplirlo en un futuro.

Listo, Catriel. Gracias por la entrevista.