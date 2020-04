Prohibido entrenar

Gobierno español impidió que la Real Sociedad vuelva a las prácticas

La Real Sociedad anunció que, a partir de mañana, el equipo volvería poco a poco a los

entrenamientos, aunque de manera individual, pero usando las instalaciones del club,

sin embargo, esto no fue posible porque el gobierno español, al enterarse de esto se

comunicó rápidamente con los dirigentes del club blanquiazul, dejando en claro que

tenían prohibido volver a la actividad.

“Aclaró que no volvíamos a los entrenamientos, porque no eran obligatorios ni había

entrenadores. Lo que entendíamos es que el trabajo que se está haciendo en casa se

pudiese hacer en el lugar de trabajo, sin utilizar ni vestuarios, ni espacios comunes,

íbamos a aprovechar los ocho campos que tenemos, con dos jugadores en cada uno. No

eran entrenamientos de grupo y no había balón”, declaró su presidente Jokin Aperribay.