“Se burlaron de nosotros”

Marquinhos contó porque los jugadores del PSG imitaron la celebración de

Haaland tras eliminar al Dortmund de la Champions

Uno de los episodios mas polémicos de la última Champions, fue cuando el PSG

eliminó al Borussia Dortmund y los jugadores celebraron imitando el festejo de Erling

Haaland en el partido de ida, esto les causó muchas críticas y por eso el defensor

Marquinhos, contó la verdad de lo sucedido. “Hubo muchos episodios, algunas

declaraciones de sus jugadores después del partido en Alemania. Ganaron el primer

partido y en el túnel de vestuarios hubo burlas y gritos contra nosotros”, explicó al canal

de Youtube brasileño ‘Desimpedidos’.

El brasileño además confesó que fue Neymar quien planeó ese festejo. “A él le gusta

ese tipo de cosas. No es solo un jugador de fútbol, apuesta, no tiene miedo, responde

siempre a las provocaciones. Después del partido le dije si lo había sacado todo. Me lo

había advertido, le dije que esperara a que terminara el juego, pero él me dijo:

“Déjamelo a mí, no me detengas”, relató.