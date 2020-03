En Puno lo quieren

Tras goleada ante River, directivos de Binacional piensan en el técnico nacional, pero aún no se han comunicado con él

La goleada 8-0 que sufrió Binacional ante River Plate por la Copa Libertadores aún no

se olvida, en especial en los dirigentes del cuadro puneño. Y es que un resultado así, es

saca técnico. Si bien es cierto, en primera instancia apoyaron y respaldaron al

entrenador colombiano Flabio Torres, ahora las cosas ya no están tan firmes.

¿Qué pasó? Todo Sport pudo averiguar que un sector de la directiva de Binacional, pide

a Javier Arce como entrenador de Binacional. Y es que todavía recuerdan la buena

campaña, pues él los sacó campeón del Torneo Apertura, lo cual sirvió para que a la

larga sea campeón nacional.

Por ahora, solo es un pedido de algunos, aunque saben que en estos momentos duros

que vive el país, tienen que estar todos unidos y no desestabilizar más al equipo, ya que

después del reinicio del campeonato se vendrán cosas más difíciles. Sin lugar a dudas,

momentos duros se vive en la interna del cuadro puneño.