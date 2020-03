“Hemos sido regulares”

Junior Viza asegura que en el reinicio del campeonato Llacuabamba dará pelea

El volante experimentado de Deportivo Llacuabamba, Junior Viza, admitió que el inicio

del campeonato no fue del todo bueno, esto lo dijo a una radio local de La Libertad. “El

inicio del año no fue bueno, tampoco fue malo. Hemos tenido buenos partidos que los

resultados nos han acompañado. Lo que no me queda dudas es que después de la para,

vamos a luchar de palmo a palmo. Tenemos un buen equipo para dar pelea”, sentenció

la ex joya de Alianza Lima, que en algún momento fue promesa del fútbol peruano.