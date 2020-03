“Esto me afecta”

Nungaray de Mannucci confía en superar el COVID-19

El volante mexicano de Carlos Mannucci, Ernest Nungaray, declaró como se siente

estos días sin fútbol, pues admite que le está costando mucho. “Nunca pensé que esto

nos iba a afectar tanto, ya hemos acumulado una semana sin fútbol, a estas horas

podríamos estar jugando y mira lo que nos pasa”, manifestó el mediocampista ‘Charro’.

También, señaló que no ha tenido tiempo de conversar con Pablo Peirano, quien es el

nuevo técnico del elenco trujillano. “Personalmente no he tenido la oportunidad, pero sé

que trabaja bien, nosotros estamos ansiosos por ponernos a su disposición”, sentenció.