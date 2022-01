Enner Valencia: “Tenemos que sellar la clasificación a Qatar en Lima”

Enner Valencia, delantero de la Selección Ecuatoriana, habló tras empatar 1-1 ante la Selección Brasileña por Eliminatorias

Enner Valencia, delantero de la Selección Ecuatoriana, habló tras empatar 1-1 ante la Selección Brasileña por Eliminatorias. El atacante del Fenerbahçe de Turquía mencionó que en Lima desean sellar la clasificación a la Copa del Mundo 2022.

“Es un poco complicado. Casi nunca me gusta hablar de los árbitros, pero hoy revisó creo que tres veces el VAR para nosotros y nos dio las tres para atrás vi el video del penal y si eso no es penal no sé qué VAR estaba viendo para mí eso es penal cien por ciento”, comentó Valencia en rueda de prensa.

Resaltó el empate ante la “Canarinha”: “El punto es muy bueno, muy importante ante un gran rival que no perdió en las Eliminatorias. Queríamos ser los primeros en ganarle, pero sabemos las fortalezas de Brasil. Se encontraron un gol rápido, pero nunca bajamos la cabeza y gracias a Dios logramos un punto muy importante”.

Valencia lamentó perderse el partido ante Perú por Eliminatorias: “Me he perdido los dos partidos de eliminatoria con Perú. Es una lástima, pero voy a apoyar a mis compañeros para que se pueda sacar un buen resultado allá”.

Finalizó su rueda de prensa mencionando que en Lima, tienen que ganar si oh si para ya estar clasificados a Qatar 2022: “Hemos logrado un punto que nos permite seguir en carrera en ese sueño de clasificar al Mundial. Aún no hemos clasificado. Tenemos que sellar esa clasificación y ojalá sea en ese partido ante Perú”.