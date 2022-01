Previa: Argentina no la pasó bien durante su estadía en Chile

Después de la victoria de la Albiceleste por 2 a 1 en Calama, De Paul dio detalles de lo que el plantel vivió en el aeropuerto y en el hotel.

La Selección Argentina arribó a suelo chileno para enfrentar a ‘La roja’ por las Eliminatorias sudamericanas, donde finalmente derrotó al equipo sureño 2-1. Sin embargo, en la previa y su estadía no la paso bien confirma Rodrigo De Paul.

La delegación albiceleste habló de un clima hostil en toda la previa al encuentro por la fecha 15 de las Eliminatorias sudamericanas, desde el momento en el que aterrizó el avión proveniente procedente desde Buenos Aires.

Primero, ‘Dibu’ Martínez, con una serie de irónicas historias de Instagram. Fue el encargado de dar a conocer la versión del seleccionado. Advirtiendo de una revisión excesivamente rigurosa y una espera extensa antes de poder trasladarse hasta el hotel. Luego, en el hotel, tampoco la pasaron bien comenta De Paul.

“Las cosas se podrían haber hecho de mejor manera. No nos dejaban ir al baño y nos tuvieron mucho tiempo en el aeropuerto, haciéndonos bajar todos los bolsos… Intentamos poner la mejor predisposición, si está bien o mal lo deberá evaluar otra gente. En las habitaciones hacían 30 grados y no andaban los aires acondicionados, tuvimos que abrir las ventanas para dormir y había sirenas a cada rato. Muchos no pudieron dormir bien, nos levantamos y no había agua”, describió.

Finalmente, con todo eso contra la Argentina pudo imponerse a la roja que lo aleja de un cupo a Qatar 2022.