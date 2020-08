“Es frustrante no jugar”

James Rodríguez confesó como se siente al no contar para Zidane

James Rodríguez no contó para Zidane para esta temporada, pues solo jugó 14 partidos y marcó un gol, esto lo tiene muy incómodo y así lo reveló en el podcast del periodista Daniel Habif. “Es frustrante. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre. Zidane tiene sus propios y es respetable. Yo ahí no me meto. Yo quería irme y el club no me dejó salir”, declaró.