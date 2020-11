Es hora de levantarse

Universitario no gana hace tres fechas, y hoy antes San Martín está obligado a hacerlo para seguir primero en el Acumulado.

No hay margen de error. Hoy desde la 1:15 de la tarde, en el estadio Alberto Gallardo, Universitario se juega la primera final de las cuatro que le quedan, enfrenta a un San Martín que busca un triunfo para alejarse de la parte baja.

La ‘U’ no gana hace tres fechas, incluso la última fue una goleada desastrosa de 6-1 ante UTC. Por ello, el técnico Comizzo sabe que hoy no puede perder, pues Cristal (48) se puso a un punto en el Acumulado. También está cerca Vallejo (44). Universitario no puede ceder ese privilegiado primer puesto, porque se quedaría sin final directa. Esa es la misión, porque pensar en ganar el Clausura parece complicado, pero no imposible. Millán vuelve al equipo crema, en la fecha pasada estuvo suspendido.

Por su parte, San Martín llega motivado por su triunfo ante Grau, pero el grupo es consciente que todavía falta para salvarse por completo del descenso. Por eso, el choque de hoy es clave en las aspiraciones de seguir en la profesional.

UNIVERSITARIO

Diego Romero

—

Diego Chávez

Brayan Velarde

Nelinho Quina

Iván Santillán

—

Jesús Barco

Gerson Barreto

Donald Millán

Alberto Quintero

Alejandro Hohberg

—

Alexander Succar

————————-

DT: Ángel Comizzo

————————-

U. SAN MARTÍN

Diego Penny

—

Saúl Salas

Jeferson Portales

Werner Schuler

José Bolívar

—

John Vega

Jordan Guivin

Jairo Concha

—

Gaspar Gentile

Yamir Oliva

Sebastián Gonzales Zela

—————————–

DT: Héctor Bidoglio

——————————

ÁRBITRO: Renzo Castañeda

HORA: 1:15 p.m.

ESTADIO: Alberto Gallardo – SM Porres