“Es un honor que se fije en mí la “U”

Abdiel Ayarza agradece que lo pretenda, pero por ahora se debe a Cienciano.

El volante panameño de Cienciano, Abdiel Ayarza, atraviesa un gran momento con el ‘Papá’ y se pronunció sobre el interés de Universitario de contar con él para la próxima temporada.

“Que un grande como Universitario se fije en mí es un honor pero me debo a Cienciano una fecha más, después se verá lo que pasa. Tejada, Buitrago y Quintero nos abrieron camino en Perú. ‘Chiquitín’ es un crack, humilde y siempre me desea lo mejor. Yo juego suelto, me dan libertades y tengo gol. Jugaba así en la Segunda División de mi país y trabajaba en el Canal de Panamá“, comentó Ayarza.

Por otro lado, comentó que tuvo una vida dura. “Trabajé en construcción, recogí basura y cargaba baldes de agua. Me dicen el ‘Cazador’ porque en el monte cazaba lagartos y los comía”, confesó.