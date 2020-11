Grau pisa tierra

Rafito Castillo asegura que mantienen la ilusión.

El entrenador de Atlético Grau, Raffo Castillo, comentó sobre la gran final que tiene el equipo este sábado ante Alianza Universidad por la permanencia. “Nosotros mantenemos la ilusión y no perdemos de vista cuál es la realidad de lo que estamos jugando. Tengo un compromiso y un sentimiento a Grau y a sus jugadores. La directiva se ha portado increíblemente muy bien con el plantel”, señaló Castillo.

Además, afirmó que si bien aún no salva la categoría, él y su comando técnico han cumplido objetivos en el club. “Llegamos cuando el equipo había sumado dos puntos en el campeonato y tenía 32 minutos en cuanto a la bolsa de lo que exige la Federación. Cumplimos la bolsa y a pesar que hubo algunos partidos que no se ganaron, el equipo no jugó mal. Si bien dependemos de otros resultados, lo que necesitamos es ganar y después se verá”, dijo el técnico.

Finalmente, opinó sobre Reimond Manco, quien es uno de los jugadores que levanta al equipo. “Lo conozco en 2013 cuando estuvimos en UTC. Es un chico que ha ido pasando el tiempo y ha ido madurando en varios aspectos. Muy poca gente lo sabe pero ha jugado lesionado porque quiere colaborar para que el equipo logre el objetivo”, finalizó.