¿Es Zinedine Zidane un buen Director Técnico?

Escribe: Azi Wolfenson / Hace tiempo que vengo poniendo en duda esta faceta de Zinedine Zidane. Como señalé en mi último artículo: “Fui un admirador de Zinedine Zidane como jugador y luego de su primera fase de entrenador del Real Madrid, el equipo ganador de las 3 Copas de Campeones consecutivas. Pero al parecer en esta segunda etapa de su carrera me equivoqué.” Opino como alguien que jugó fútbol durante más de 60 años y tuvo oportunidad de ver fútbol los últimos 74,

aparte de dirigir equipos de fútbol de todas las edades. De manera que, alábate coles, creo entender este hermoso deporte del fútbol cómo si lo hubiera inventado.

Ya lo dije en artículos anteriores y ahora me convenzo más que nunca. Sólo un milagro podrá hacer campeonar al Real Madrid en la Liga Española y otro milagro le permitirá seguir en la actual Liga de Campeones.

Y ese milagro no se llama Zinedine Zidane, sino me permito decirlo, a pesar de la Dirección Técnica de Zinedine Zidane. Los que ganan los partidos son siempre los jugadores. Zidane es una magnífica persona, pero le falta mucho para saber ver bien el fútbol. Se equivoca muy frecuentemente en la formación de su equipo y no acierta con los cambios necesarios.

Todos los hinchas del Real Madrid, coincidirán en que el actual Real Madrid no juega a nada. Durante el partido no hay una actitud de equipo atacante sino más pases hay al arquero que a sus delanteros. En su último partido se vuelve a repetir la fórmula. Sin Valverde el Real Madrid no gana un partido. Hace varios meses que Benzema no hace un solo gol porque no es un clásico delantero centro. Las contrataciones que ha hecho el Real Madrid al parecer vinieron sólo de suplentes porque ninguno es titular.

Ya tuve mis dudas cuando Zidane decidió deshacerse de varios jugadores y lo señalé en su oportunidad. El tiempo me dio la razón, lamentablemente. Dije que fue un error, aparte

de dejarlo ir a Cristiano Ronaldo, deshacerse de Reguilón, de Ashraf y de Marco Llorente. El primero es el mejor lateral izquierdo de España, el segundo es el mejor lateral derecho

del fútbol europeo y Marco Llorente que es un atleta increíble que además (y lo señalé oportunamente) había reemplazado con éxito nada menos que a Casemiro, acaba de eliminar al Liverpool de la Champions con dos goles y en su propia cancha.

Siento mucho trasladar estas dudas a los hinchas del Real Madrid, pero los milagros sólo se encuentran en los botines de los jugadores y a pesar de que Zidane es una excelente

persona, maravilloso jugador, pero como director técnico no lo veo, salvo la suerte que tuvo con la plantilla que logró lo increíble de 3 Champions seguidas. Y repito que sin jugadores no hay campeonatos sinó que lo diga Mouriño o el propio Guardiola que no la ligan actualmente. En el caso de Guardiola su éxito obedeció a que tuvo a su cargo probablemente a uno de los mejores Barcelona de la historia. El mejor fue el del año en que jugaron juntos Johan Cruyf y nuestro querido “Cholo” Sotil.