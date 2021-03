Espera un milagro

Se realizó la audiencia en el TAS y mañana se sabrá si queda en Primera o se confirma a Segunda.

Por fin llegó el momento de la verdad, ayer el equipo de abogados de Alianza Lima sustento su reclamo contra la FPF y Carlos Stein en la audiencia del TAS durante una reunión virtual en la que también estuvieron los representantes de la Federación y del cuadro chiclayano. El motivo del reclamo fue que la Comisión de Licencias no actuó de forma equitativa contra Carlos Stein al no quitarle puntos a pesar de no cumplir con el pago a sus jugadores el año pasado. Resta con la cual hubieran caído en zona de descenso, permitiéndole a los íntimos mantenerse en primera división.

Tras la audiencia, en Alianza se mostraron optimistas con la posibilidad de obtener un fallo positivo, pues creen que la documentación y pruebas presentadas son contundentes. La postura de Stein y la FPF sostuvo que los blanquiazules intentan obtener una ventaja deportiva cuando se sancionó a otros clubes de la misma manera sin quitarles puntos. La resolución se dará a conocer mañana en horas de la madrugada, aunque en caso de darle la razón a Alianza se deberá encontrar una forma de que se inserten en la Liga 1 2021 sin alterar demasiado el calendario del torneo que ya comenzó y de hecho Carlos Stein ya disputó su primer partido.