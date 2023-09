Estados Unidos avanzó a la segunda ronda del Mundial FIBA ​​2023 luego de imponerse de gran manera a cada uno de sus rivales en la fase de grupos, donde cumplió con los pronósticos y logró terminar en el primer lugar que los ubica en el segundo lugar. ronda como máximo favorito.

Ante esto, uno de los jugadores más destacados del equipo, ha manifestado gran confianza para medirse ante los rivales de segunda ronda, se trata de Anthony Edwards quien no está preocupado por las próximas responsabilidades de su delegación.

”Creo que vamos a ganar”, admitió ante los medios internacionales tras la clasificación Edwards, que ahora tendrá que ser más sólido en ambos lados del campo para ayudar a su equipo a conseguir las victorias que le permitan acercarse al título.

La estrella de los Minnesota Timberwolves lidera la selección estadounidense de baloncesto con promedios de 16,3 puntos por partido y ocupa el segundo lugar en rebotes con 5,7 y según el entrenador del equipo, Steve Kerr, dicha cifra es la líder del grupo.

El equipo de Estados Unidos se ha enfrentado hoy a la resistencia más feroz en la Copa Mundial de Baloncesto FIBA ​​2023 hasta el momento, el equipo de Montenegro.

A pesar de ello, el equipo de Steve Kerr superó a los Balcanes por 85-73 y se mantiene invicto en el torneo con un récord perfecto de 4-0.

El USA Team anotó sólo cinco triples en 19 intentos, acertó 20 de 30 tiros libres y perdió el balón 12 veces.

FIBA: Team USA get act together late, avert disaster vs Montenegro#ReadMore 👉 https://t.co/zk2Kp5fGS9#FIBAWC #WinForUSA pic.twitter.com/2vtgZhfvuh

— Tiebreaker Times (@tiebreakertimes) September 1, 2023