Partido inaugural del Mundial de Basket rompe récord de asistencia

En el primer día de la Copa Mundial de baloncesto FIBA, Filipinas hizo historia al romper un récord de asistencia en un partido mundialista.

Una multitud récord de 38.115 personas llenó el Philippine Arena para el partido del viernes entre el equipo anfitrión y la República Dominicana, fácilmente la mayor multitud que vio un partido en la historia de la Copa Mundial.

Establecer esa marca fue uno de los objetivos de Filipinas durante algún tiempo, y el país famoso por su amor al baloncesto lo hizo posible.

Pero República Dominicana arruinó la fiesta a los aficionados locales: Karl-Anthony Towns anotó 26 puntos, llevando a su equipo a una victoria por 87-81 en un enfrentamiento del Grupo A. Jordan Clarkson anotó 28 para Filipinas antes de cometer una falta en los momentos finales.

El récord de asistencia anterior fue de 32.616, establecido el 14 de agosto de 1994 donde Estados Unidos superó a Rusia 137-91 en el partido final de ese torneo, entonces llamado campeonato mundial FIBA, en el SkyDome de Toronto, Canadá.

Cuando terminó ese juego, los asientos se siguieron llenando. Hubo un concierto previo al juego y un espectáculo de baile en la cancha para agregar al espectáculo. Cuando el equipo local salió a la cancha para calentar, los ocupantes del edificio estaban rugiendo.

El Philippine Arena estaba originalmente programado para albergar la fase final de la Copa del Mundo, incluidos los juegos por las medallas. Pero la FIBA ​​cambió ese plan a principios de este año, citando preocupaciones de tráfico y transporte.

Making 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 in Manila 🤩

3️⃣8️⃣,1️⃣1️⃣5️⃣ fans packed Philippine Arena, setting a new FIBA Basketball World Cup record as the 2023 edition started with PUSO and passion!#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/PCoE67plIP

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2023