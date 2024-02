Estados Unidos domina en el inicio de la Copa Davis ante Ucrania.

Estados Unidos logró imponerse ante Ucrania por 2-0 por la Copa Davis

En el marco de la Copa Davis, el equipo estadounidense consolidó su dominio al vencer por 2-0 a Ucrania. En un emocionante enfrentamiento que tuvo lugar en el SEB Arena de Vilnius, Lituania.

Este choque, uno de los cinco encuentros más destacados del torneo junto a Hungría vs. Alemania, Argentina vs. Kazajistán, Chile vs. Perú y Suecia vs. Brasil, puede disfrutarse de manera exclusiva en DSports y DGO de la Copa Davis.

Encabezados por el capitán Bob Bryan, el equipo norteamericano, que incluía a Taylor Fritz, quien demostró su fortaleza tras su destacada actuación en el Abierto de Australia y al debutante Christopher Eubanks, que fue convocado para representar a su país.

En contraparte, Ucrania, con la participación del tenista que ganó dos títulos en el ITF World Tennis Tour, Vitaly Sachko y un equipo formidable. Sin embargo, se vio superada, ya que Bielinskyi no pudo ante Eubanks y Krutykn tampoco logró vencer a Korda. Esto deja al equipo estadounidense con una ventaja de 2-0, y la serie se definirá en los resultados de los dobles.

El tenista Eubanks, de 27 años, demostró su destreza al vencer al ucraniano Bielinskyi de 20 años en dos sets (3-6, 3-6), mientras que Sebastian Korda superó a Oleksii Krutykh por 3-6, 4-6 en un enfrentamiento que se extendió por 2 horas y 12 minutos.

El encuentro se definirá en la jornada de dobles, donde hoy, 2 de febrero, se enfrentarán Beloborodko y Sachko de Ucrania contra Krajicel y Ram de Estados Unidos.

Lee más aquí:

Recuerda

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/ Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él. Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes. Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”. Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página. Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.