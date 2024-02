Lo que confesó Gary Correa sobre Juan Reynoso

Gary Correa conversó con un programa y contó lo que pasó con el ex técnico de la selección

Lo que confesó Gary Corra sobre lo que pasó cuando él jugaba en primera división y Juan Reynoso dirigía en Perú.

El ahora futbolista de Comerciantes FC, escuadra de provincia que disputará la segunda división, estuvo conversando en el programa que es trasmitido mediante YouTube, Cojo y Manco, el cual es conducido por el periodista deportivo Horacio Zimmerman y el jugador Reimond Manco.

Durante la conversación se habló sobre la experiencia de Correa con el que ahora es el ex director técnico del combinado nacional y tuvo fuertes confesiones con respecto al entrenador de cincuenta y cuatro años.

“Jugando para el Juan Aurich le hice gol a la “U” de Reynoso y me reclamó ‘te gusta pisar la pelota, ya te cagaste’. Luego, cuando él llegó a ser técnico del Aurich, me vio, me dijo que ‘el fútbol da vueltas’ y me sacó del primer equipo”.

