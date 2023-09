El equipo de Estados Unidos, el equipo mejor clasificado que aún queda en el torneo, derrotó a Italia 100-63 liderado por los 24 puntos del delantero Mikal Bridges, incluidos 12 desde lejos.

Anteriormente, Serbia venció a Lituania 87-68 con Bogdan Bogdanovic de los Atlanta Hawks liderando el marcador con 21 puntos.

Estados Unidos saltó a una ventaja de 24-14 en el primer cuarto y terminó la mitad con una ventaja de 46-24, evitando el comienzo tímido que los atormentó en los juegos preliminares.

Los Azzurri dispararon espacios en blanco desde larga distancia, fallando 9 de 11 intentos en los dos primeros cuartos, un factor clave para que registraran su mitad de puntuación más baja desde 1970. Italia acertó sólo siete de 38 intentos desde más allá del arco.

El deseado equipo de EE. UU. aumentó su ventaja hasta 41 puntos en el último cuarto con un triple del pívot de los Milwaukee Bucks, Bobby Portis Jr.

La última vez que Italia venció a Estados Unidos fue en 1978.

Al principio del juego, Serbia apretó el tornillo en el segundo cuarto después de un apretado primer partido, limitando a Lituania a 13 puntos, su puntuación más baja en un cuarto de un partido de la Copa del Mundo desde 2019.

Serbia, que había ganado sus 13 partidos anteriores cuando lideraba por dos dígitos en el entretiempo, entró en el descanso con una ventaja de 49-38 y el equipo sexto clasificado construyó una ventaja de 25 puntos con seis minutos para el final.

Lituania había ganado el bronce en 2010 al vencer a Serbia 99-88 y llegó al partido del martes en lo más alto después de propinarle a Estados Unidos su primera derrota del torneo el domingo.

