“Estamos en un equipo grande y debemos lograr objetivos”: Gregorio Pérez

Gregorio Pérez, director técnico de Universitario de Deportes, habló tras vencer 2-0 a U. San Martín por la fecha 10 de la Fase 2 2021.

Regreso con gloria. Universitario de Deportes derrotó 2-0 a la Universidad San Martín en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 10 de la Fase 2 de Liga 1 Betsson 2021. Los cremas se impusieron de manera contundente ante el colero del certamen, logrando un triunfo importante con goles de Luis Urruti (62′) y Tiago Cantoro (90′). Gregorio Pérez tuvo su segundo debut con el buzo de Universitario, dejando más que satisfechos a la exigente hinchada crema. El DT uruguayo se refirió a la victoria ante los santos.

“Por distintas razones el equipo no venía encontrando resultados, logramos tres puntos muy trabajados, ante un rival que preocupa por el juego, por su estatura. Por algunos automatismos y en ciertas partes pudimos controlarlos, tuvimos control en la parte defensiva. Fue un triunfo valioso para tranquilidad de los jugadores que la necesitan”, dijo el ‘Goyo’ a GOLPERU.

Sobre la recta final de Liga 1: “Tenemos que seguir trabajando, pero tenemos la preocupación de que debemos sumar en la bolsa de minutos, hay algunos juveniles valiosos, pero todo eso nos lleva a que podamos tener más tranquilidad en el trabajo. Ahora nos toca pensar en partido a partido y tratar de sumar. Luego se verá cuando finalice el torneo. Ojalá que por el club, los hinchas, la administración, que se pueda conseguir algo”.

El ex entrenador de Peñarol aclaró los objetivos del cuadro crema: “Tenemos que tener los pies sobre la tierra, estamos en un equipo grande y no podemos estar fuera de un torneo internacional, no quiero crear falsas expectativas, pero ojalá que podamos seguir sumando y se pueda lograr algún objetivo que parecía lejano, pero que puede que no lo sea”.