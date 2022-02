Estrada: “Tenemos en la cabeza la Copa Sudamericana”

Josué Estrada, defensa del Club Cienciano, se refirió a la participación del ‘Papá’ en la Sudamericana, además de su arranque en la Liga 1.

Se mantienen invictos en el campeonato pero su hambre de gloria va más allá del campeonato peruano. Josué Estrada, defensor de Cienciano de Cusco, habló para un medio radial en donde se refirió al reto que produce jugar un campeonato internacional y respecto al último triunfo del ‘Papá’ ante Deportivo Municipal.

El jugador de 25 años se mostró alegre de poder jugar con el público cusqueño: “Después de mucho tiempo se juega con público, es otra cosa sentir la pasión de la gente, como le gritan al rival, como nos apoyan, sentir eso es gratificante para nosotros y eso nos va a ayudar mucho. Me sentí muy contento porque ya me habían dicho que la hinchada de Cienciano es bastante apasionada y ayer lo viví”.

El lateral derecho del ‘Papá’ mencionó que es un tanto complicado volver a jugar en la altura: “Es complicado pero lo vamos a sobrellevar. Estamos bien físicamente y eso nos ayuda a poder sacar adelante los partidos. No creo que otro equipo venga a jugar como jugó ‘Muni'”, mencionó en Radio Ovación.

El exjugador de UTC habló sobre el próximo rival del club ‘imperial’: “No he visto jugar a ADT, sé que tiene muy buenos jugadores, conozco a la mayoría pero no pasan los partidos y no los he podido ver. Seguro en el trascurso de la semana nos van a ir dando los datos de cómo juegan ellos”.

Por último, el futbolista de Cienciano confesó que tienen la cabeza puesta en la Copa Sudamericana: “Tenemos en la cabeza la Copa Sudamericana pero aún no estamos al 100 metidos en eso, nuestro objetivo en la Copa es pasar, tenemos que dar paso por paso”, sentenció.