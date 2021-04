“Estuvo bien la suspensión”

Federico Alonso contó lo que vivió al estar contagiado del coronavirus.

En la ‘U’ siguen a la espera del fallo de la Comisión de Licencias, para conocer si juegan contra UTC o les dan los puntos a los cajamarquinos. A todo esto, Federico Alonso, quien se infectó del virus, sostuvo que postergar el partido fue lo más correcto.

“Estuvo bien que se postergue el partido ante UTC. No es una estrategia, es un virus y no hay que sacar provecho de eso, es algo que afecta a todo el mundo. Creo que a partir de cinco infectados se puede postergar el partido. Nosotros para el partido ante UTC teníamos 9 u 11. No me parecía justo que se jugara”, indicó.

El defensa contó lo que vivió al estar infectado. “Estar contagiado te crea incertidumbre. Mucha gente ha fallecido, en lo personal hubo días difíciles. La pasé realmente mal, con dolores y fiebre. Fue difícil, pero hay que mantener la calma”, finalizó.