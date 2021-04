Hoy conocen a sus rivales

Por la mañana, será el sorteo en fase de grupos de la Copa Libertadores.

Llegó la hora. Esta mañana en Asunción se conocerá el destino de Sporting Cristal y de Universitario, clubes que van como campeón y subcampeón del fútbol peruano, en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ambos clubes están ubicados en el Bolillero 3, donde también se encuentra Vélez de Luis Abram, América de Cali de Aldair Rodríguez, Fluminense de Fernando Pacheco, The Strongest, Deportivo Táchira y Argentinos Juniors. Estos equipos no serán rivales ni de Cristal ni de la ‘U’.

Sin embargo, hay posibilidades de que se enfrenten a equipos grandes de los bolilleros 1 y 2, como River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Inter de Paolo Guerrero, Palmeiras o Racing. Cristal no pasa de fase desde 2004 y la ‘U’ desde 2010, con lo que ambos buscan romper esa racha negativa.

BOMBO 1: Palmeiras (BRA), River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG), Nacional (URU), Flamengo (BRA), Cerro Porteño (PAR), Olimpia (PAR), Sao Paulo (BRA).

BOMBO 2: Defensa y Justicia (ARG), Internacional (BRA), Atlético Mineiro (BRA), Santa Fe (COL), Racing (ARG), LDU Quito (ECU), Universidad Católica (CHI), Barcelona (ECU).

BOMBO 3: Vélez (ARG), Sporting Cristal (PER), América de Cali (COL), Fluminense (BRA), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Táchira (VEN), Argentinos Juniors (ARG).

BOMBO 4: Deportivo La Guaira (VEN), Unión La Calera (CHI), Always Ready (BOL), Rentistas (URU), Libertad (PAR)/Atlético Nacional (COL), Independiente del Valle (ECU)/Gremio (BRA), Bolívar (BOL)/Junior (COL), San Lorenzo (ARG)/Santos (BRA).