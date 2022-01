Ex PSG: “Neymar tiene una forma de vida inadecuada”

Jerome Rothen, ex jugador del Paris Saint-Germain, criticó la actualidad de Neymar en el conjunto francés

No se guardó nada. Jerome Rothen, ex jugador del Paris Saint-Germain, criticó la actualidad de Neymar en el conjunto francés y se refirió al estilo de vida del astro brasileño. Asegurando que repercute en su estado físico y merma su rendimiento dentro del campo de juego.

El ex jugador francés dijo lo siguiente: “Neymar gana kilos sin parar, envejece y no tiene una forma de vida adecuada. ¿Cómo podemos aceptar eso de un jugador, que todavía no ha jugado el 50% de los partidos desde el inicio de la temporada y que tiene, en comparación con otros años, una proporción de goles y asistencias por debajo”.

En esa misma línea agregó lo siguiente: “”Vuelvo a culpar al director deportivo porque maneja la dirección deportiva. Es él quien decide todo. Es él quien da el visto bueno a Neymar para quedarse hasta el 9 de enero y hacerse tratamiento en Brasil. Pero ¿Dónde estamos? ¡Es increíble!”‘.

Rothen siguió manifestándose en contra del estilo de vida de “Ney”: “A través de las tonterías de Neymar en las redes sociales como mostrarse jugando al póquer, las fiestas , el Año Nuevo… Ahora nos va a hacer videos en los que levanta pesas para decir que se está preparando para regresar con todo su apogeo en febrero”.

Por último, habló de la recuperación de los futbolistas a partir de los 30 años, relacionándolo con el tema Neymar Jr.: “Cuando pasas los 30, la recuperación no va tan bien como a los 25 y cuando haces tonterías pones en riesgo todo”.