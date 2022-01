Carlos Sainz: “Este Dakar es de conducción cero”

Carlos Sainz, piloto español, se manifestó con respecto al desarrollo del Rally Dakar 2022

Habló de la competición. Carlos Sainz, piloto español, se manifestó con respecto al desarrollo del Rally Dakar 2022. El corredor madrileño expresó que prefiere dejar de lado todas las situaciones que no le han gustado y es mejor centrarse en las posibilidades que ostenta para lo que queda del torneo.

El experimentado piloto español dijo lo siguiente: “Una de las cosas que siempre trato de hacer es analizarlo todo. Y más teniendo en cuenta que tenemos otra semana por delante. Una semana que yo espero que sea muy diferente a esta primera. Pero desde luego que el primer análisis está hecho y, por supuesto, que se nos ha quedado un sabor agridulce”.

En esa misma línea agregó lo siguiente: “Por hacer un pequeño resumen, con la mente fría y sin el momento de estar acalorado, diría que tras analizar bien el primer día puedo afirmar que el ‘roadbook’ (libro de automovilismo) estaba mal. Paso página sobre este asunto. Pero esto es un hecho. La carrera debería haberse pareado en el ‘waypoint’ anterior”.

SE PRONUNCIÓ SOBRE LA COMPETICIÓN:

Además, habló del recorrido de este año: “Hasta ahora me está pareciendo muy pobre. A ver si mejora mucho en la segunda semana. Yo creo que en este aspecto coincidimos todos. De los que hemos hecho en Arabia Saudí este es de conducción cero. Espero que a partir de mañana el recorrido sea más interesante”.

Por último, habló de la calidad del coche que maneja y destacó su potencial: “Estamos en una buena situación. A nivel de conducción este es el coche con el que más he disfrutado en las dunas. Es el mejor en ese sentido de todos con los que he corrido en el Dakar y eso dice mucho. Hemos sido capaces de ganar una especial y no hemos ganado otra por circunstancias.”.