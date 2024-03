Fabian Bustos no convocó a Olivares para el duelo ante Vallejo

Universitario de Deportes visitará a la Vallejo en el Estadio Mansiche en Trujillo por la fecha 9 del Torneo Apertura 2024.

El entrenador argentino de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, publicó la lista de jugadores convocados para el partido contra la Universidad César Vallejo en Trujillo, excluyendo a Christopher Olivares a pesar de haber manifestado su confianza en él anteriormente.

“Hoy sí cuento con Olivares. Hay muchas cosas que se dicen y no son ciertas. Por supuesto, veo algo de lo que se publica en redes. Se dice que al no incluirlo, no lo tengo en cuenta en absoluto. Es un jugador que me gusta, tiene mucho potencial. Para mí, está dentro de mis planes“, expresó el DT días atrás en una entrevista con Depor.

A pesar de sus palabras, Bustos omitió a Olivares y presentó una lista encabezada por los delanteros Álex Valera, Diego Dorregaray y José Rivera. Además, convocó a jugadores como Sebastián Britos, Aldo Corzo, Rodrigo Ureña, Jairo Concha y Edison Flores, entre otros.

Universitario de Deportes, líder en la tabla con 20 puntos y una diferencia de goles de +11, buscará obtener un buen resultado en su visita a la ‘Ciudad de la Eterna Primavera‘. Para ello, el equipo deberá mantener la solidez mostrada en sus últimas actuaciones.

Previo al encuentro, Fabián Bustos comentó sobre la serie de partidos y afirmó lo siguiente: “Tenemos la responsabilidad de jugar y competir. Se avecinan siete partidos en abril, seguidos de otros siete más. Será una maratón. Los jugadores deben estar bien preparados y listos para enfrentar los desafíos. Lo importante es pelear en cada encuentro“.

Además, el entrenador se refirió a la presencia de Paolo Guerrero en el ataque de la Universidad César Vallejo. “Paolo es un jugador histórico, con mucha jerarquía, el mejor ‘9’ que he visto en la selección peruana. Es difícil de marcar, pero debemos intentar neutralizarlo y hacer nuestro trabajo correctamente. Sin embargo, un equipo no se basa solo en un jugador“.