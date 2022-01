Falcao: “Sueño con estar en Qatar, jugaremos cuatro finales”

Previo a los partidos ante Perú y Argentina, Radamel Falcao declaró en una reciente entrevista sobre su ilusión en conseguir el pase al Mundial de Qatar 2022.

“Sueño con estar en Qatar, pero primero debemos conseguir el boleto. Son cuatro finales las que viene y me enfoco en lo que va a pasar. Creo que Perú será un rival complicado y en casa nos debemos hacer fuertes”, comentó Falcao para la periodista Johanna Moreno de DirecTV.

“Me gusta el fútbol, me gusta interpretarlo, pero en este instante no me veo como entrenador. En nuestra cultura soñamos con jugar como un volante ‘10’. El fútbol ahora pide otras cosas, pero nosotros no debemos renunciar a nuestras raíces”, agregó.

Finalmente, aseguró que fue como un ‘alivio’ para la selección cafetera cuando Argentina anunció que Leo Messi no haría parte de la convocatoria: “Que no cuente Messi para un equipo, es un alivio porque es un jugador diferencial. Para nosotros es mejor que no juegue. Sin embargo, Argentina tiene otros jugadores muy importantes y como equipo son muy fuertes”, concluyó.

¿Por qué cuesta tanto el gol? Falcao te lo explica

“Hoy en día el fútbol es muy físico, es muy táctico. Hoy te estudian todas las características de juego. En una Selección no tienes tiempo de realizar un trabajo exhaustivo y de continuidad: son tres, cuatro días, máximo. No puedes realizar un trabajo exigente, vienes de cambios de horarios, de viajes, te ves cada dos, tres meses. Algunos conceptos no los puedes repasar como en un club todos los días, allá sabes qué va a hacer tu compañero, los movimientos; en la Selección es muy complicado”, analizó.