Falleció ex jugador la NFL, Mike Williams a la edad de 36 años

La estrella universitaria de Syracuse, que jugó para los Tampa Bay Buccaneers y Buffalo Bills durante cinco años en la NFL, puso fin a su carrera futbolística en 2016.

Se ha informado que Williams estaba trabajando en una obra de construcción en las últimas semanas, donde sufrió el fatal accidente.

Su muerte se reportó por primera vez por el reportero de los Buffalo Bills, Jon Scott, quien confirmó la noticia con múltiples fuentes.

Se afirma que una viga de acero cayó sobre su cabeza, causándole una lesión grave en la cabeza.

La publicación continúa afirmando que se desmayó el 1 de septiembre después de sufrir dificultades respiratorias causadas por el accidente, antes de que los médicos descubrieran agua en sus pulmones y luego lo pusieran en coma inducido el 3 de septiembre.

El padre de Williams dijo en la publicación que los médicos tenían previsto intentar despertarlo el 6 de septiembre, pero desde entonces se informó que sucumbió a las heridas.

Antes de su carrera en el fútbol profesional, Williams fue una estrella del juego universitario con Syracuse, donde jugó durante tres temporadas.

En su carrera en la NFL, realizó 223 recepciones, anotando 26 touchdowns con 3,089 yardas recibidas.

Former NFL wide receiver Mike Williams dead at 36-years-old after construction accident 🙏 pic.twitter.com/Ud46NoHMJI

— Daily Loud (@DailyLoud) September 6, 2023