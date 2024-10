¡FBC Melgar sí jugará la final del Torneo Promoción y Reservas!

FBC Melgar, confirmó su asistencia a la final del Torneo Promoción y Reservas.

¡La novela llegó a su fin! Tras la polémica que representó la decisión de la FPF que la final del Torneo Promoción y Reservas se juegue en el Estadio Iván Elías Moreno, escenario que no era neutral para ambos cuadros, FBC Melgar informó que si se presentará a dicho encuentro e irá por el título.

Así lo dio a conocer el profesor Marco Valencia en conferencia de presa donde adujo que tuvo una extendida reunión con los jugadores de la reserva del cuadro arequipeño y decidieron en conjunto, venir a Lima y jugar el partido, a pesar de la injusticia cometida por FPF.

«Hoy (ayer) día en la mañana fui al entrenamiento y estuve con los chicos de reserva, les mencioné que no iba a cortar la ilusión que tienen ellos, les pregunté a cada uno cuál era su decisión, el club me dijo que ellos iban a decir si iban a jugar o no, el 100% me dijo ‘no es justo, pero vamos a jugar’. Hemos estado dos años en semifinales, tenemos esta oportunidad y uno no puede quitarle esa ilusión a los chicos. Ojalá nos regalen un título para toda Arequipa», sostuvo Marco Valencia.

Puedes leer:

En estos días que estuvo en controversia el escenario de la final, se especuló que la FPF, le habría propuesto a FBC Melgar, que sí vengan a jugar el encuentro en el Estadio Iván Elías Moreno pero que este, se iba a disputar a puertas cerradas. Un propuesta un poco rara y poco seria de parte de los altos mandos de nuestro fútbol.

«Jefferson Cáceres se suma al grupo de reserva porque Abraham Aguinaga está un poco sentido. Nos va a acompañar en el partido del viernes y de ahí irá a Huancayo», finalizó el profesor Marco Valencia, quien confía en sus muchachos y sabe que será una tarea titánica alcanzar el título del Torneo Promoción y Reservas pero están a la altura de las circunstancias. ¡Que campeone el mejor!