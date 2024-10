¡Carlos A. Manucci sale en la noche por la supervivencia!

Carlos A. Manucci, intentará vencer hoy a Cusco FC para seguir con vida en la Liga 1.

En un duelo de cuadros de realidades distintas, Carlos A. Manucci, a estadio llenó, buscará la victoria que le servirá como un balón de oxigeno en su lucha de pertenecer a la Liga 1. En frente, tendrán a un difícil cuadro como Cusco FC, quien no quiere desprenderse de los puestos de arriba.

El conjunto «Carlista» tuvo la iniciativa de poner todas las entradas a 10 S/. con la intención de contar con toda su hinchas, además, mujeres y niños entran gratis. Es por eso que, no hay pretexto para hoy, no acompañar al elenco tricolor en su lucha por no descender. Quedan 9 puntos en disputa para luchar.

Por su parte, Cusco FC, quien ya anunció las renovaciones de muchos de sus elementos con cara al 2025, buscará los tres puntos ante uno de los coleros del campeonato. Los «guerreros dorados» quieren seguir metidos en el pelotón de arriba para asegurar una copa internacional.

¿Cómo llegan ambos cuadros a este trascendental encuentro?

El más complicado es Carlos A. Manucci quien llega en la penúltima posición en la tabla del acumulado con tan solo 24 puntos. Los rayados vienen de caer en Cusco por 1-0 ante Deportivo Garcilaso; por su lado, Cusco FC, se ubica en la quinta posición con 57 puntos y la fecha anterior, venció en condición de local por 2-1 a Chankas CYC.

Una victoria cuzqueña, mantendría a los «guerreros dorados» en la quinta posición, asegurando así su participación en una copa internacional. Carlos A. Manucci de sumar los tres puntos en casa, sumará 27 puntos y se pondrá a tan solo 2 de UTC y a 3 de César Vallejo quienes ya perdieron esta fecha. Entre estos tres mencionados, saldrán los últimos dos descendidos a la Liga 2. ¡Encuentro de candela!