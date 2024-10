¡Franco Navarro confía en la rebeldía de su equipo!

Franco Narro, lamentó la derrota pero felicitó la rebeldía de su equipo en el 2do tiempo.

Sport Huancayo se vio sorprendido por el temprano gol de Paolo Guerrero a los 14 segundos de juego que desencajó a los dirigidos por Franco Navarro. El DT del «rojo matador» declaró post partido y lamentó la derrota pero felicitó a su equipo por demostrar rebeldía, demostrando lo que quería proponer en el 2do tiempo.

«En el fútbol pasan estas cosas, es rarísimo pero ahora nos tocó a nosotros recibir un gol en los primeros segundos, luego ya pasa a ser otro partido, la intención del equipo es salir proponer, intentar generar situaciones, buscar el partido. Después de los dos goles de Alianza emparejamos el partido, el segundo tiempo fue interesante pero no alcanzó, le alcanzó 15 minutos para superarnos», sostuvo Franco Navarro.

El segundo tiempo del «rojo matador» fue muy resaltante, pues, se hecho a jugar y puso en aprietos al cuadro blanquiazul, tanto así que, en la postrimerías del partido, Lucas Cano, puso el empate, dejando fríos a todos los hinchas asistentes a Matute pero, para tranquilidad de los íntimos, hubo una mano de por medio y el tanto fue anulado.

«Nosotros jugamos en todas las canchas igual, no tenemos problemas de plantarnos en otro campo. Este equipo generó situaciones de gol pero no tuvimos suerte, es cuestión de seguir trabajando. El amor propio jamás se puede dejar de lado y este equipo lo ha demostrado, en ese sentido me voy tranquilo», agregó Franco Navarro.

Con esta derrota, Sport Huancayo, le dice adiós a la Copa Sudamericana y se une a ese grupo de equipos que se quedan en el limbo sin pelear por nada. En la próxima fecha, el «rojo matador» recibirá en su casa a un siempre complicado FBC Melgar quien irá por los tres puntos para seguir prendido arriba. ¡Veremos!