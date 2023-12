FC Barcelona: Ter Stegen podría ser operado

El portero del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, no se recupera de sus molestias de espalda y podría pasar por el quirófano.

Barcelona está en un dilema. El guardameta titular, Marc-André ter Stegen, es baja en el equipo dirigido por Xavi Hernández por molestias en su espalda. La recuperación de Ter Stegen está siendo más larga de lo esperado, por lo que empezaron las preocupaciones. No hay nada definido, pero el Barça no descarta someter a Ter Stegen a una operación.

“Marc tiene molestias en la espalda y veremos como está. Cualquier cosa que haya que anunciar lo diremos”. Declaró Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona.

El 17 de noviembre, Ter Stegen regresó a Barcelona, tras disputar los partidos amistosos con la Selección Alemana. El portero de 31 años volvió al club con una lumbalgia que lo marginó de las concentraciones en FC Barcelona. Desde ese momento, Ter Stegen ha recibido un tratamiento conservador, pero sin muchas mejoras.

Ter Stegen todavía no supera sus dolores de espalda, por lo que el Área Médica azulgrana plantea nuevas soluciones. En base a estudios realizados al arquero alemán, se propuso la opción de pasar por el quirófano, lo cual lo tendría algunas semanas más fuera. No se descarta esta última opción, pero todavía no se define cómo procederán con su lesión.

