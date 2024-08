Conoce con nosotros como se jugará la fecha #12 del Torneo Promoción y Reserva.

Es de público conocimiento, la relevancia de este torneo que, a fin de cuentas, serán estos muchachos quienes terminarán nutriendo a los diferentes equipos y a la selección peruana. Es por eso que, este fin de semana, se jugará la fecha #12 del Torneo Promoción y Reserva. Entérate con nosotros y apoya al equipo de tus amores.

Comenzamos con el GRUPO A, donde el viernes 09 de agosto, podremos disfrutar de tres vibrantes encuentros. Sport Boys en condición de local, recibirá a un siempre difícil Sport Huancayo, encuentro programado para las 10:30 am. Los otros dos duelos que se jugarán ambos a las 3:00 pm son los protagonizados por Carlos A. Manucci vs UTC y Alianza Atlético vs Atlético Grau.

Continuamos la jornada por el mismo grupo, el sábado 10 de Agosto con un único partido, programado para 10:30 am en Moyobamba, Unión Comercio, se medirá ante Universitario. Los cremas, necesitan los tres puntos para seguir prendido de los primeros lugares pero visitarán una difícil plaza. Descansa César Vallejo.

Ahora, analizaremos los partidos del GRUPO B, donde el sábado 10 de Agosto, nos regala dos partidos más que interesantes. A las 10:30 am, Sporting Cristal, querrá hacer respetar la casa, cuando enfrente en su estadio a Los Chankas. Posteriormente, cerrando el día, a las 3:00 pm, Deportivo Garcilaso, recibirá en Cusco a ADT en un choque de equipos de altura.

Pasamos al día siguiente, el Domingo 11 de Agosto, termina la fecha con dos encuentros. El primero, programado para las 10:30 am, Cusco FC, recibirá en condición de local a FBC Melgar, mientras que, a las 3:00 pm, Alianza Lima, acostumbrado a ganar en casa, recibirá a Cienciano que no quiere irse con las manos vacías. En este segundo grupo, descansa Sport Huancayo. ¡Qué ruede el balón!