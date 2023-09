El Urawa Red Diamonds, unos de los equipos fundadores de la J League y ganador en mas de una ocasión de la Champions Asiática. Entraron en sanción con la descalificación de la Copa del Emperador del año próximo debido a un motín de los aficionados durante el partido de cuarta ronda del torneo en mención contra el Nagoya Grampus.

El pasado 2 de agosto. Más de 70 seguidores formaron una turba, saltaron al campo, cometieron actos de violencia contra los seguidores de Nagoya y el personal de seguridad, y entraron ilegalmente en áreas restringidas, violando las normas de gestión del juego.

En la ocasión, 70 aficionados de Urawa invadieron el campo de Nagoya y el área de animación después de que el partido terminara para intimidar y chocar con fans contrarios, presuntamente respondiendo a provocaciones.

18 de estos aficionados Urawa identificados y prohibidos en los estadios. El club, considerado culpable por no prevenir este tipo de situación, no podrá participar en la próxima Copa del Emperador.

A los seguidores de los Urawa Reds se les prohibió la entrada al estadio por tiempo indefinido y a una persona se le prohibió cinco partidos. El anuncio se realizó el mismo día a través del sitio web oficial.

Según el anuncio de la JFA, como resultado de la investigación se detectaron “actos de intrusión en el campo”, “actos de violencia”, “actos de molestias y peligros”, “vandalismo” y “Se confirmaron actos problemáticos relacionados con pancartas”. En el futuro, si se confirman nuevos actos prohibidos mediante una investigación más exhaustiva, existe la posibilidad de que se impongan sanciones separadas.

Estos tipos métodos de sanciones por violencia entre hinchadas deberían practicarse en nuestro fútbol?

Brawl in Emperor Cup 2023 round of 16 between Nagoya Grampus vs Urawa Red Diamonds

🎥 : Twitter @Vermut_NGE2

Keep follow : https://t.co/EtpAYcwcRG#EmperorCup #天皇杯 #UrawaReds #NagoyaGrampus#SNESports pic.twitter.com/fJG6rVKaTx

— SNEsports (@SNE_Sports) August 3, 2023