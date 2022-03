Federico Valverde: “Cuando se lesiona un compañero hay preocupación”

Federico Valverde, volante del Real Madrid, habló tras derrotar por 3-0 al Mallorca por la jornada 29 de la Liga Santander.

Federico Valverde, volante del Real Madrid, habló tras derrotar por 3-0 al Mallorca por la jornada 29 de la Liga Santander. El mediocampista uruguayo se mostró triste por las lesiones de sus compañeros Ferland Mendy, Rodrygo Goes y Karim Benzema.

“Obviamente cuando se lesiona un compañero hay preocupación en todo el grupo, pero somos un equipo grande que trabajamos todos para lo mismo”, dijo en Movistar.

Agregó: “La lesión de Rodrygo me da pena por él, ojalá no tenga nada grave y se pueda recuperar pronto. Es cosa del fútbol, hay cosas que no se deben discutir del árbitro, a mí me sacó una amarilla que me condicionó todo el partido”.

Sobre la victoria por 3-0 ante el Mallorca: “Era importante ganar hoy, sabíamos que los rivales que vienen abajo habían perdido puntos. Era un partido difícil pero con presión alta logramos el primer gol y luego el partido se abrió”.

Aseguró que el juego del rival era presionar al instante, ya que estaban de local: “Sabíamos que ellos iban a presionar con el apoyo del público. Creo que hicimos buenas jugadas; no logramos concretar en la primera parte, pero en la segunda ya se abrió el marcador”.