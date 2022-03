Carlos Ancelotti: “Tenemos que pensar en ganar el Clásico español”

Carlos Ancelotti, director técnico del Real Madrid, habló tras derrotar por 3-0 al Mallorca por la jornada 29 de la Liga Santander

Carlos Ancelotti, director técnico del Real Madrid, habló tras derrotar por 3-0 al Mallorca por la jornada 28 de la Liga Santander. El estratega italiano señaló que este domingo irán a ganar al FC Barcelona por la jornada 29 de la liga española.

“No cambia nada. Tenemos ventaja, y eso es bueno. Tenemos que llegar bien al parón. Creo que estamos bien físicamente, la segunda parte la hemos hecho muy bien. Tenemos que pensar en ganar el domingo, ya está”, señaló el italiano en conferencia de prensa.

Como sabemos en este partido ante el Mallorca, salieron 3 lesionados blancos, sobre esto dijo Ancelotti: “Tenemos que evaluarlo los próximos días. No parecen cosas muy serias. Rodrygo parece que tiene un golpe que le ha molestado mucho. Mendy ha tenido una sobrecarga en el abductor. Karim no se ha encontrado bien en un salto, tenemos que esperar al miércoles”.

Sobre la dureza contra Vinicius Jr.: “Es fútbol. Creo que Maffeo no tenía intención de hacer daño al jugador, ha habido muchos contactos. El árbitro al final ha acertado con sus decisiones, han sido justas. Nos hemos adelantado en el marcador y he quitado a Valverde porque estaba cansado y a Casemiro para evitar la tarjeta. Me ha parecido muy competido, pero correcto al final”.