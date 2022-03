José Bellina: “Carlos Bustos no está en evaluación”

José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, se refirió sobre los últimos resultados de Alianza Lima en está temporada 2022

José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, se refirió sobre los últimos resultados de Alianza Lima. Él aseguró que el club respalda a Carlos Bustos en el banco íntimo y agregó cuando sería el regreso de Jefferson Farfán a las canchas.

“Carlos Bustos no está en evaluación. Lo que hemos estado haciendo es hablar mucho con él para ver alternativas de mejora. No hay ninguna evaluación”, afirmó Bellina en RPP.

Aseguró que empezaron mal la temporada: “No hemos comenzado el año como esperamos, todos en la institución debemos mejorar para poder darle vuelta a los resultados y también porque el equipo tiene que mostrar una cara distinta, no es solo el resultado en sí”.

Señaló que el ataque de Alianza Lima es la debilidad: “Lo que le cuesta más a Alianza Lima es la parte ofensiva. En distintos partidos nos han hecho daño con poco, en lo defensivo nos han generado poco pero en la parte ofensiva tenemos que ser más claros para generar opciones de ataque”.

Sobre el esquema táctico del año pasado: “En el 2021 el equipo se acomodó a una forma y había una comodidad para jugar desde una manera, un sistema específico. Hoy por hoy vemos que eso nos está costando y tenemos que ver cómo darle vuelta. Tomar decisiones para que esto pueda cambiar”

Como sabemos la ‘Foquita’ sigue lesionado y sobre esto Bellina dijo: “Jefferson está en evaluación constante. Hoy por hoy no hay una fecha específica (de su retorno), estamos esperando que pueda volver al máximo nivel. No hay ninguna incomodidad, sabíamos que tenía algunas situaciones, queremos que él esté bien”.

Sobre la posibilidad que Paolo Guerrero venga a Alianza Lima, el gerente deportivo aseguró que está cerrado el plantel 2022: “Estamos con el plantel cerrado. No estamos pensando en esa posibilidad, estamos conformes con el equipo actual. No hablamos con él desde antes del 8 de marzo, no se llegó a afinar temas muy puntuales”.